Порошенко: Мы не можем дать замерзнуть людям на Донбассе

"Кому-то бы понравилось, если бы мы перекрыли вентель, закрыли газ. Но мы - украинцы, мы не должны дать замерзнуть людям, которые там находятся. Это позиция цивилизованного мира и нас как цивилизованной страны", - подчеркнул Порошенко.

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Также по словам президента, он не сторонник того, чтобы Украина меняла газ на уголь.