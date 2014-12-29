Порошенко: Мы не можем дать замерзнуть людям на Донбассе
16:31, 29 декабря 2014Политика
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По словам президента Украины Петра Порошенко, Донбасс является оккупированной территорией, но на Донбассе также живут украинцы.
Петр Порошенко / УНИАН
"Кому-то бы понравилось, если бы мы перекрыли вентель, закрыли газ. Но мы - украинцы, мы не должны дать замерзнуть людям, которые там находятся. Это позиция цивилизованного мира и нас как цивилизованной страны", - подчеркнул Порошенко.
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Также по словам президента, он не сторонник того, чтобы Украина меняла газ на уголь.
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