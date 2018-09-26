Геращенко прокомментировал задержание членов грузинской ОПГ

Антон Геращенко говорит, что полиция проверяет связь нападавших на Михайлика с грузинскими ворами в законе.

Подозреваемые в покушении на одесского активиста Олега Михайлика неоднократно ездили в Россию, в частности в последнее время.

Об этом сообщин член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко в эфире "5 канала".

"Эти люди неоднократно ездили в Российскую Федерацию, в том числе в последнее время. И следствие еще будет проверять, что они делали в РФ, кто их там на что науськивал и так далее", - отметил Геращенко.

По его словам, в качестве одной из основных версий преступления следствие рассматривает антиукраинские провокации.

"Одна из версий - антиукраинские силы хотели сделать, чтобы в Одессе погибали или были ранены активисты. После того было обвинение власти, обвинение в бездеятельности прокуратуры, полиции, Службы безопасности Украины. Эта версия одна из основных. Она проверяется", - сообщил народный депутат.

При этом личной неприязни между Михайликом и задержанными лицами из Грузии не было.

"Проверяются связи этих лиц (подозреваемых, - ред.) с уголовным миром, с грузинскими "ворами в законе", а также с другими представителями грузинского народа, которые временно исполняли обязанности руководства правоохранительных органов Одесской области", - добавил нардеп.

Напомним, вечером 22 сентября в Одессе откріли стрельбу по активисту, руководителю городской организации партии "Сила людей" Олегу Михайлику. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас состояние здоровья активиста улучшилось. Однако в его груди до сих пор остается пуля.

Следствие рассматривает пять версий покушения: общественная деятельность, проблематика "Золотого берега", проблематика рынка "Успех", личные отношения и хулиганские мотивы неустановленного лица.