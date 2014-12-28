В случае непринятия бюджета-2015 можно ожидать переформатирования правительства - Семерак

Об этом сказал в интервью журналистам народный депутат Украины, экс-министр Кабинета министров Остап Семерак

Он отметил, что до 1 января парламент должен проголосовать бюджет на 2015 год, а его принятие невозможно без принятия ряда законопроектов, и в первую очередь речь идет о законопроекте об упорядочении социальных льгот.

Семерак отметил, что "ключевым на сегодня остается законопроект под номером 1577" (речь идет о правительственном законопроекте "О внесении изменений и признании такими, что утратили силу, некоторых законодательных актов Украины" - УНИАН), который касается упорядочения социальных льгот и он не принят даже в первом чтении".

Читайте такжеПрофильный комитет заседал до часа ночи и рассмотрел все поправки к Бюджетному кодексу"Поэтому без принятия парламентом проектов законов, которые влияют на доходную и наконец и расходную часть бюджета, поэтому в такой ситуации принимать бюджет нет серьезного содержания", - считает Семирак.

Он подчеркнул, что если коалиция “не найдет в себе силы проголосовать за эти ответственные, серьезные решения, то я прогнозирую, что украинскому правительству придется пересматривать проект бюджета на 2015 год и очевидно, это голосование может состояться не сегодня, а через несколько дней, но с моей точки зрения это повлечет кадровые изменения в правительстве, поскольку правительство коалиционное, а коалиция готовит проекты этих решений. И если сегодняшняя коалиция не готова брать ответственность, то очевидно, у них нет политического права пользоваться той ответственностью и теми правами, которыми правительство наделено парламентской коалицией".

Семирак отметил, что на сегодня нет 226 голосов для принятия, в частности законопроекта об упорядочении социальных льгот, а без этого бюджет сегодня не может приниматься.