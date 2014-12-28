Могерини: в интересах РФ способствовать прекращению конфликта на Донбассе

Об этом заявила в интервью итальянской газете La Repubblica глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини. По ее словам, больше всего ЕС беспокоят 3 кризиса: украинский, который затрагивает и отношения с Россией, ситуация на Ближнем Востоке и в Ливии.

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Говоря об украинском кризисе, глава европейской дипломатии отметила, что основная проблема заключается в том, чтобы понять, как из него выйти, цитирует Федерику Могерини РИА Новости.

«Нынешняя ситуация очень трудная для России: в ее интересах действительно способствовать прекращению конфликта. Таким образом, с одной стороны, мы должны укреплять нашу поддержку Украины, где внутренняя экономическая ситуация быстро может стать очень тяжелой. А с другой стороны, мы должны начать прямое обсуждение с Москвой наших взаимоотношений и той роли, которую Россия может играть в других сценариях кризиса», - сказала Федерика Могерини.

При этом она отметила, что ошибочно считать, что существует две линии поведения с Россией - более мягкая европейская и жесткая американская.

"Последние данные показывают, что торговый обмен между Россией и Европой сокращается, а между Россией и США - растет. Я часто говорю с (Джоном) Керри, и есть общий взгляд на кризис в Украине. Совпадение взглядов, которое также распространяется и на другие страны от Канады до Японии. И все хотят закончить с логикой конфронтации", - заключила глава дипломатии ЕС.