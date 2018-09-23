В польском правительстве «с отвращением» восприняли заявления посла Украины относительно эксгумационных работ – СМИ

В Варшаве растет разочарование подходами Киева к политике национальной памяти.

В польском правительстве жестко отреагировали на слова посла Украины в Польше Андрея Дещицы, который заявил, что Киев позволит польской стороне провести эксгумационные работы только после восстановления уничтоженных украинских памятников на территории Польши.

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Об этом со ссылкой на собственные источники в правительстве Польши сообщает DT.UA. Как отмечается в материале издания, поводом к росту напряженности между странами стало интервью украинского дипломата, где он говорил о перспективах возобновления поляками поисковых и эксгумационных работ в Украине.

Дещица, излагая официальную позицию Киева, заявил, что Украина позволит польской стороне провести эксгумационные работы только после восстановления уничтоженных украинских памятников на территории Польши — в Пикуличах под Перемышлем и Монастыре возле Верхраты.

"В Варшаве растет разочарование Киевом, его подходами в политике исторической памяти", — сообщил журналистам неназванный источник в польском правительстве.

По его словам, Дещица перешел некую красную черту: "В Варшаве заявления посла Дещицы вызывают отвращение. Это оценка не только руководства МИД, но и польского правительства".

Отмечается, что в Польше слова Дещицы восприняли как шантаж.

"Варшава не будет разговаривать с Киевом на условиях шантажа. Прежде всего с вице-премьером Павлом Розенко. Польша не доверяет украинской стороне", — заявил собеседник журналистов.

Справка УНИАН. 13 декабря 2017 года президент Польши Дуда выразил надежду на решение с Украиной вопросов исторического прошлого в духе добрососедства. В тот же день президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинско-польскую комиссию по историческим вопросам будут представлять вице-премьер-министры.

Охлаждение в отношениях между Польшей и Украиной наступило, в частности, после решения Украинского института национальной памяти приостановить польские поисковые и эксгумационные работы на территории Украины. Поводом для этого решения стали разрушение памятника воинам УПА в Грушовичах и предыдущие случаи уничтожения украинских мест памяти в Польше.

Кроме того, недавно польский Сейм и Сенат приняли закон об институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране "идеологии украинских националистов".