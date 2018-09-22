При помощи пропаганды и дезинформации Россия уже сейчас вмешивается в выборы - Порошенко
19:15, 22 сентября 2018Политика
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Он также отметил, что война на Донбассе уносит жизни и приносит разруху.
По словам Порошенко, Россия активно будет вмешиваться в выборы \ УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация при помощи пропаганды и дезинформации уже сейчас вмешивается в выборы.
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Об этом Порошенко заявил в интервью в Rheinische Post. По его словам, Россия будет активно вмешиваться в выборы.
"Она уже сейчас это делает при помощи пропаганды и дезинформации. Ежедневно", - сказал Порошенко.
Он также отметил, что война на Донбассе уносит жизни и приносит разруху.
"Но информационная война столь же опасна, поскольку имеет целью раскол моего государства", - считает глава государства.
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