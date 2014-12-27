Турчинов отрицает, что дополнительные полномочия превратят СНБО в мощнейшую систему власти в Украине
00:36, 27 декабря 2014Политика
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отрицает, что предоставление СНБО дополнительных полномочий превратит эту структуру в мощную систему власти в Украине.
Турчинов отрицает, что дополнительные полномочия превратят СНБО в мощнейшую систему власти / УНИАН
Об этом он заявил в интервью на 5-ом канале в программе «Итоги недели».
«Нет, это невозможно, у нас есть Конституция, которая определяет деятельность президента, Кабмина, других ветвей власти», - сказал Турчинов.
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В то же время секретарь СНБО отметил, что ни МВД, ни СБУ не могут подменить функции СНБО, поскольку именно последний нарабатывает и ставит задачи соответствующим структурам, которые должны эти задачи выполнять.
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