Тимошенко победила Ющенко - Financial Тimes
08:55, 14 марта 2008Политика
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Эксперты о разрешении газового спора
Разрешение газового спора между Украиной и Россией стало победой премьер-министра Юлии Тимошенко. Как пишет газета The Financial Тimes, именно Тимошенко стремилась к устранению посредников в газовой торговле и победила в этом отношении в споре с президентом страны Виктором Ющенко. По словам эксперта университета Джорджа Вашингтона, это соглашение стало победой Тимошенко, Украины и европейской безопасности.
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