Тимошенко победила Ющенко - Financial Тimes

Разрешение газового спора между Украиной и Россией стало победой премьер-министра Юлии Тимошенко. Как пишет газета The Financial Тimes, именно Тимошенко стремилась к устранению посредников в газовой торговле и победила в этом отношении в споре с президентом страны Виктором Ющенко. По словам эксперта университета Джорджа Вашингтона, это соглашение стало победой Тимошенко, Украины и европейской безопасности.

Газета.ру