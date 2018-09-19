Защита Савченко и Рубана просит суд дать 25 дней на ознакомление с материалами дела

Рассмотрение ходатайства состоится сегодня в Шевченковском райсуде Киева.

Назначено судебное заседание по рассмотрению ходатайства о предоставлении стороне защиты 25 дней на ознакомление с материалами дела, поданного в рамках уголовного производства в отношении Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которых подозревают в подготовке терактов и государственного переворота.

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Как говорится в сообщении пресс-службы суда, соответствующее ходатайство поступило в Шевченковский районный суд Киева.

"Судебное заседание по рассмотрению ходатайства назначено на 19 сентября 2018 в 10 ч. 40 мин. в помещении Шевченковского районного суда Киева по адресу: Киев, ул. Дегтяревская, 31-А", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Савченко и Рубана, который 8 марта был задержан на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и госпереворота.

По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями, Рубану - тремя статьями Уголовного кодекса Украины.

Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов. Савченко и Рубан содержатся под арестом.

4 июня СБУ заявила, что психологическая экспертиза с использованием полиграфа подтвердила, что Савченко лично готовила насильственное свержение конституционного строя в Украине.

2 августа генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что досудебное расследование по уголовному производству в отношении Рубана и Савченко завершено.

4 сентября Шевченковский районный суд Киева продлил до 30 октября срок действия меры пресечения Савченко в виде содержания под стражей.