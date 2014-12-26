В "Донбассе" обещают не пропускать в оккупированные районы фуры с алкоголем и сигаретами

Об этом сообщил народный депутат Украины от партии «Самопомощь», командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

«Гуманитарный конвой фонда Ахметова... После пропущенного полком «Днепр» предыдущего конвоя ни одного килограмма продуктов не попало к нашим пленным, которые содержатся в Донецке и Иловайске», - написал он.

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«Позиции командиров добровольческих батальонов: батальон «Донбасс» находится в Луганской области и будет продолжать разворачивать "гуманитарные" фуры с алкоголем и сигаретами, углем и топливом, поступающим на и с территории, контролируемой т.н. ЛНР», - подчеркнул он.