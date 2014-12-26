Боевики за ночь 16 раз накрывали огнем позиции сил АТО – штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил офицер пресс-центра АТО Леонид Матюхин сегодня на брифинге в Киеве.

В частности, по его словам, «ситуация в зоне АТО остается сложной. Минувшей ночью боевики продолжили совершать вооруженные провокации против украинских военных, они 16 раз обстреляли позиции сил АТО из стрелкового оружия, гранатометов, минометов, с вооруженной бронированной техники и артиллерии».

Читайте такжеРоссийские военные и наемники вытесняют из Донбасса "казаков" - ИС

«Из стрелкового оружия и гранатометов были обстреляны Станица Луганская, Чернухино, Никишино и т.д.», - добавил Матюхин.

Также, по его словам, дважды за прошедшую ночь боевики задействовали артиллерию.