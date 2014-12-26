Боевики за ночь 16 раз накрывали огнем позиции сил АТО – штаб
09:54, 26 декабря 2014Политика
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Российско-террористические войска за ночь 16 раз обстреляли позиции сил АТО из стрелкового оружия, гранатометов и минометов.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил офицер пресс-центра АТО Леонид Матюхин сегодня на брифинге в Киеве.
В частности, по его словам, «ситуация в зоне АТО остается сложной. Минувшей ночью боевики продолжили совершать вооруженные провокации против украинских военных, они 16 раз обстреляли позиции сил АТО из стрелкового оружия, гранатометов, минометов, с вооруженной бронированной техники и артиллерии».
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«Из стрелкового оружия и гранатометов были обстреляны Станица Луганская, Чернухино, Никишино и т.д.», - добавил Матюхин.
Также, по его словам, дважды за прошедшую ночь боевики задействовали артиллерию.
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