Ксения Собчак едет в Киев

Собчак приедет 15 сентября на ежегодную Ялтинскую конференцию.

Скандальная российская телеведущая и политик Ксения Собчак 15 сентября приедет в Киев на ежегодную Ялтинскую конференцию.

Об этом говорится в сообщении на сайте Стратегии.

Собчак станет участником встречи панели. На сайте мероприятия ее описали как "общественного деятеля".

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что в случае приезда Собчак будут действовать в рамках закона.

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"Если она появится в пункте пропуска пограничники будут принимать решения в пределах предоставленных полномочий с учетом имеющейся информации о возможном нарушении ею законодательства Украины", - сообщил Слободян.

Среди прочих на 15-ю встречу в Киеве также приедут Святослав Вакарчук, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, экс-посол США в России Майкл Макфол, председатель ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и другие.

Международный Форум YES до оккупации Россией Крыма проходил в Ялте. После аннексии полуострова Ялтинскую стратегию проводят в столице Украины. Организатором мероприятия является Фонд Виктора Пинчука.

Как сообщал УНИАН, ранее Ксения Собчак заявила, что не собирается ехать в Крым, хотя не исключает для себя в будущем «законного попадания на эту территорию».