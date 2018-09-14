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Украина отправит сотни спецназовцев в Азовское и Черное моря

08:50, 14 сентября 2018
Политика
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Украина перебросит спецназовцев на Азов / фото facebook.com/smpopko.ksv

Об этом заявил председатель ГПСУ Петр Цигикал, передает пресс-служба пограничного ведомства.

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"Наращиваем усилия по морскому спецназу, а это - примерно 270 человек, которые будут нести службу в подразделениях по акватории Азовского и Черного морей", - подчеркнул он.

По его словам, сейчас Госпогранслужба развивается по двум направлениям: первый - правоохранительный, второй - наращивание усилий и увеличения резервов.

"Необходимо понимать, что агрессор, как говорится, не спит, наращивает свои усилия, и мы должны дать достойный отпор в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств", - отметил Цигикал.

Ранее командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Сергей Попко сообщал, что Украина усилила военное присутствие вдоль побережья Азовского моря из-за агрессивных действий РФ.

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Теги: #Украина#Россия#Азовское море