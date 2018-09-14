Никакие вызовы не должны останавливать реформирование Украины - Кличко

Мэр Киева заявляет, что лучшим ответом тем, кто сомневается, тем, кто верит и поддерживает Украину, и ответом врагам будет успех нашего государства.

Виклики, які долає сьогодні Україна, не повинні гальмувати динаміку реформ і перетворень в державі. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Він нагадав, що сьогодні перед Україною постало багато загроз і глобальних проблем. Країна відстоює свою територіальну цілісність і незалежність. Разом з тим, держава доводить світу, що здатна реалізувати європейські перетворення в Україні, передає прес-служба Кличка.

“Усі ці виклики не повинні зупиняти нас у реформуванні держави, у втіленні необхідних змін. Сьогодні Україна має довести, що вона здатна стати успішною і сильною країною. У нас немає іншої альтернативи, ніж європейський напрямок розвитку!”, - додав він.

Ще однією серйозною загрозою Кличко назвав прагнення проросійських сил отримати реванш на наступних президентських та парламентських виборах. Тож майбутня виборча кампанія також стане випробуванням для України, відзначив мер Києва.

«Найкращою відповіддю тим, хто сумнівається, тим, хто вірить і підтримує Україну, і відповіддю ворогам буде успіх української держави - економічний, політичний, успіх реформ і перетворень, які відчують люди», - наголосив Віталій Кличко.

Він зауважив, що в столиці люди вже бачать конкретні зміни, які впливають на їх життя. Це - нові дороги, школи і дитсадки, оновлена інфраструктура, оновлені сучасні зони відпочинку.

Він подякував іноземним партнерам та друзям України, які підтримують і допомагають нашій державі. Проте наголосив, що успіх України в першу чергу залежить від неї самої.

“Все, насамперед, залежить від нас. Бо ніхто за нас не побудує нашу державу», - відзначив Кличко.

У коментарі журналістам головним гальмом реформ в Україні мер столиці назвав корупцію. «Корупція так і залишилася головним гальмом, яке не дає країні динамічно рухатися вперед.

За результатами практично всіх соціологічних опитувань, серед числа найбільших проблем і загроз українці сьогодні називають корупцію. Тому в боротьбі з нею потрібні більш ефективні дії і більш жорстка та невідворотна відповідальність для корупціонерів. А також - забезпечення прозорих механізмів управління на всіх рівнях - від сіл і містечок до державного рівня”, - сказав Віталій Кличко.