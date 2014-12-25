В ближайшее время ОБСЕ озвучит результаты переговоров в Минске – СМИ
10:31, 25 декабря 2014Политика
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ОБСЕ, как ожидается, в ближайшее время распространит информацию об итогах встречи участников контактной группы по Донбассу, состоявшейся в среду в Минске.
Далее можно будет сделать выводы относительно сроков очередного раунда переговоров
Об этом сообщил РИА «Новости» в четверг дипломатический источник, привлеченный к организации минской встречи.
"ОБСЕ готовит и скоро распространит документ по итогам вчерашней встречи", - заявил собеседник агентства. По его словам, из этой информации можно будет сделать выводы относительно сроков очередного раунда переговоров.
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Как сообщалось, очередной раунд переговоров Трехсторонней контактной группы ОБСЕ-Россия-Украина завершился в среду в Минске, представители переговорщиков не вышли к журналистам, которые ждали их в резиденции более пяти часов.
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