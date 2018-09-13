"Мне эта должность опротивела до печенок": Омелян не собирается уходить в отставку из-за расследования НАБУ

"Я убежден, что если я подам в отставку, и эта отставка будет поддержана Верховной Радой, то 99% этих публичных обвинений исчезнет", - заявил он.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян не собирается уходить в отставку с занимаемой должности в связи с расследованием НАБУ о незаконном обогащении, пользовании или приобретении машины для брата и недекларировании проживания в доме в течение двух недель в 2016 году.

Об этом сообщил министр инфраструктуры на брифинге в министерстве.

«Я придерживаюсь европейской практики. Честно, мне эта должность опротивела до печёнок. Более того, я убеждён, что если я подам в отставку, и эта отставка будет поддержана Верховной Радой, то 99% этих публичных обвинений исчезнет. Но я такой радости на этом этапе не сделаю. Хотя очень много людей были бы рады»,- сказал он.

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Как сообщал УНИАН, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Омеляну подозрение сегодня, 13 сентября.

По данным НАБУ, Омелян с 2000 года до нынешнего времени состоит на государственной службе и в период с 1 января 2000 года до 26 апреля 2018 года получил 2,17 млн грн официального дохода, тогда как расходы его составили только в период с 2008 года до 26 апреля 2015 года минимум 3,45 млн грн.

Отмечается, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры Украины, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждено доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы.

Омелян на своей странице в Facebook написал, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро вручили ему подозрение о «незаконном обогащении» десять лет назад, «пользование или приобретения» машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель в 2016 году».