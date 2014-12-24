Пенсионный фонд готов выплатить 2 млрд грн переселенцам из Донбасса - министр

Об этом в эфире "5 канала" сказал министр социальной политики Павел Розенко, передает Еспресо.TV.

"Мы не заморозили ни одной социальной выплаты. Мы готовы выполнить все свои социальные обязательства перед всеми жителями Украины, где бы они не жили. Но на определенной территории Украины сегодня украинская власть не может реализовать свою социальную функцию, потому что там нет никакого управления Пенсионного фонда, ни управление социальной защиты населения и украинских банков", - подчеркнул он.

Он отметил, что украинская власть готова обеспечить все социальные выплаты, и для этого есть два варианта.

"Первый - человек перемещается на территорию, которая подконтрольна украинской власти", - отметил министр. Он рассказал, что как только человек перемещается на такую территорию, Пенсионный фонд готов выплатить все соцвыплаты с июля до декабря.

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"Примерно 2 млрд грн у нас есть, мы их никуда не тратим", - отметил Розенко.

"Второй вариант - территория освобождается от оккупантов, там восстанавливается действие украинской власти, заходят администрация, Пенсионный фонд, соцзащита и сразу восстанавливается жизнь",- добавил чиновник.