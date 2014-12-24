Признание незаконной передачи Крыма Украине будет ничтожным с юридической точки зрения - МИД

Министерство иностранных дел Украины рассматривает заявления председателя Совета федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко относительно подготовки законопроекта, которым планируется признать незаконным решение Политбюро о передаче Крыма Украине в 1954 году, как очередную попытку поиска дополнительных аргументов в оправдании аннексии Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал спикер МИД Евгений Перебийнис.

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«Считаем, что заявление Матвиенко следует рассматривать не более чем очередную попытку поиска дополнительных пропагандистских аргументов в оправдании аннексии Россией Крыма», - сказал Перебийнис.

Он отметил, что законопроект, в случае его принятия, будет ничтожным с юридически-правовой точки зрения.

«Он также будет ничтожным с точки зрения международного права, ведь никакой новый российский закон не отменит многочисленные международные документы, на которых есть подпись России, и которые признают принадлежность Крыма Украине», - сказал он.