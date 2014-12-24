​СБУ готова обменять 225 боевиков на украинских пленных

Об этом заявил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский. По его словам, СБУ концентрирует пленных боевиков "в одном из восточных городов" для дальнейшего обмена, передает "Украинская правда".

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Маркиян Лубкивский отметил, что в настоящее время Украина готова передать в рамках первой волны обмена 225 задержанных, среди которых есть и граждане России.

"Мы осуществляем накопления людей, которых готовы передать уже на сегодняшний день", - заявил он.

В то же время Маркиян Лубкивский не сообщил, сколько украинских заложников боевики готовы вернуть в Украину, мотивируя это тем, что информация от боевиков "постоянно меняется".

Комментируя участие кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука в рамках переговоров в Минске, Маркиян Лубкивский сказал, что украинская сторона была вынуждена пойти на это.

"Мы действуем в условиях крайней необходимости. Для нас важнейшим является возвращение наших людей домой. И участие Медведчука в процессе освобождения, и хочу подчеркнуть, что он привлечен к этому процессу последним, существенно повышает гарантии того, что наших людей освободят", - сказал Маркиян Лубкивский.