СБУ задержала экс-замглавы оккупационной "администрации" Севастополя

Задержанный Олег Кизименко способствовал созданию оккупационных органов власти и подрывной деятельности против Украины.

Правоохранители задержали Олега Кизименко, который после оккупации Крыма объявил себя заместителем председателя Севастопольской горгосадминистрации.

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил в Facebook.

«Крымские управления СБУ и прокуратуры на основании судебного решения задержали гражданина Кизименко, который после оккупации объявил себя «заместителем председателя Севастопольской городской государственной администрации». Следствие считает, что на этой должности он способствовал созданию оккупационных органов власти, передавал оккупантам служебную документацию, а также способствовал РФ подрывной деятельности против Украины», - написал Луценко.

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В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook сообщила, что Кизименко принимал непосредственное участие в создании оккупационных органов власти на территории Севастополя, в подготовке и проведении так называемого «Общекрымского референдума», передал представителям страны-оккупанта служебную и конфиденциальную документацию, организовывал политические акции, направленные на утверждение оккупационного режима (парад войск РФ в Севастополе), а также другие действия по содействию РФ в проведении подрывной деятельности против Украины.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНИАН, Луценко рассказал, когда будет раскрыто имя заказчика убийства журналиста Бабченко. По словам Луценко заказчик в настоящее время находится на территории России.