Луценко рассказал, когда будет раскрыто имя заказчика убийства журналиста Бабченко

По словам Луценко заказчик в настоящее время находится на территории России.

На сегодняшний день Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) известны имена не только организатора и финансиста, но и заказчика убийства журналиста Аркадия Бабченко.

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Об этом в интервью изданию Цензор.Нет сказал генпрокурор Юрий Луценко. "Мы предъявили обвинение Герману в том, что он организовывал и финансировал террористический акт против Бабченко и в ходе разговора с третьими лицами обсуждал список следующих жертв. Этот список следствию удалось добыть", - напомнил генпрокурор. При этом Луценко отметил, что после Германа удалось задержать еще одну группу из трех участников. "Двое из них дали нам показания, что они выехали в Россию, тренировались в специальных лагерях, приехали сюда с целью теракт и имели выходы на близкое окружение Германа. И это тоже не шутки, поскольку при задержании у них найден пистолет с глушителем", - рассказал Луценко.

Он отметил, что Герман, разобравшись в материалах, понял свое положение и его адвокат предложил сделку со следствием. "Мы на это пошли, и я лично принимал такое решение", - отметил генпрокурор, пояснив, что Герман под присягой указал на заказчика этого дела, дававшего ему указания и финансирование на организацию теракта. По словам Луценко заказчик в настоящее время находится на территории России.

На днях Германа приговорили к 4,5 года лишения свободы и вопреки обещаниям ГПУ и ожиданиям общественности, суд над ним был закрытым. Как пояснил Луценко, суд над Германом происходил в форме заключения сделки со следствием, а согласно закону, сторонами этого суда являются сам Герман, его адвокаты и прокурор.

"Сделка со следствием утверждается судом и вступает в законную силу через месяц после ее заключения. В этот момент ее материалы будут раскрыты. Там мы узнаем и фамилию заказчика", - уточнил генпрокурор, добавив, что не видит смысла ее скрывать.

Он отметил, что это не будет означать конец следствия. "Мы объявили в розыск заказчика, который находится на территории РФ. С помощью наших зарубежных партнеров будем делать все возможное для его задержания", - отметил он, добавив, что следствие также отрабатывает других возможных участников преступной группы.