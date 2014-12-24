"Вали домой, Вова": российскому художнику светит 5 лет тюрьмы за антипутинские плакаты (фото)

После ажиотажа в российских СМИ и многочисленных угроз ему удалось сбежать в Украину - буквально за день до открытия уголовного дела, передает Радио Свобода.

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"Когда такие вещи высылают на телефон звонят, то не представляются. Я могу понять, что это не специально нанятые люди, это обычные люди, как их называют «ватники». К сожалению, оказалось, что «народ и партия едины». В этом плане и высшее руководство страны, и среднее звено, и силовые ведомства, и простые люди - они все в едином порыве за такую «травлю»", - рассказал художник.

По словам Мырзина, против него возбудили дело по 280 статье, части второй.

"Это призывы к экстремизму с использованием телекоммуникационных сетей, т.е. Интернета. Еще хотят «впаять» статью 282, это также полностью политическая статья, и еще почему-то реабилитацию нацизма. Где они там ее увидели, непонятно. То ли в колорадских жуках, то ли в чем. Максимально грозит 5 лет. Но в моем случае, только сел - сразу же убили", - заявил художник.