Тымчук посоветовал Стрелкову вместо ватников закупить "элегантные цинковые пиджаки"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Ватник" в ватнике - это,конечно, зрелище не для слабонервных. Но, думаем, господам из "ДНР", если только они не надумали сдаваться, было бы актуальнее заказать до окончания лета несколько тысяч элегантных цинковых пиджаков. Последний писк террористической моды", - заявил он.