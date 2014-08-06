Тымчук посоветовал Стрелкову вместо ватников закупить "элегантные цинковые пиджаки"
02:47, 06 августа 2014Политика
3
Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук посоветовал главарю донецких террористов Игорю Гиркину закупить вместо ватників "элегантные цинковые пиджаки".
Тимчук посоветовал Стрєлкову вместо ватников закупить "элегантные цинковые пиджаки" / Фото: УНИАН
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Читайте такжеСтрелков заказал для боевиков ватники - СМИ
"Ватник" в ватнике - это,конечно, зрелище не для слабонервных. Но, думаем, господам из "ДНР", если только они не надумали сдаваться, было бы актуальнее заказать до окончания лета несколько тысяч элегантных цинковых пиджаков. Последний писк террористической моды", - заявил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter