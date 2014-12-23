В кабинете заместителя главы МВД нашли встроенный шпионский жучок

В рабочем кабинете заместителя главы Министерства внутренних дел Сергея Чеботаря было обнаружено прослушивающее устройство. Об этом ТСН сообщили в пресс-службе Министерства.

Камера, которая работала в круглосуточном режиме, могла передавать как видео, так и аудио сигнал. Шпионское устройство было вмонтировано в дверной наличник. По словам специалистов, чтобы установить подобное устройство, понадобился бы не один час.

"Министерство внутренних дел - это режимный объект и любой желающий попасть в учреждение не сможет, а доступ к кабинету заместителя Министра имеют не все желающие, ведь за дверью решаются вопросы государственного уровня", - говорится в сообщении.

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Сергей Чеботарь считает, что установка "жучка" могла быть связана с бывшим руководством МВД и ликвидацией концерна "ЕДАПС", который ежегодно приносил доход почти в миллиард гривен - эти деньги распределяли между собой кураторы-чиновники.

Заместитель министра намерен передать заявление о незаконном прослушивании в Генеральную прокуратуру с просьбой провести объективное и беспристрастное расследование и наказать виновных.

"Учитывая то, что МВД Украины находится сейчас на пороге реформирования и ведет активную борьбу с коррупцией, а по отношению как к правоохранительным органам Украины так и к государству в целом идет полноценная война, то не исключаем, что кто-то из сотрудников МВД работает в интересах соседнего государства. Предатели обязательно будут наказаны", - отметил Сергей Чеботарь.