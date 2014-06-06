Аваков рассказал о 100 днях в МВД: вспомнил про Харьков, Нацгвардию, ЕДАПС и выборы

Глава МВД Украины Арсен Аваков отчитался о 100 днях работы в должности министра.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"То, что для меня действительно важно за эти дни – честно скажу – то, что считаю достижением: не допустили в Харькове сепаратистского сценария. Не дали перевести Харьков в состояние хаоса. Действовал жестко в те дни, но знал, что делаю правильно и знал, что харьковчане поддержат", - отметил он.

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"И еще горжусь, как работаем, воссоздавая Национальную гвардию Украины. Армии не строятся, конечно, за пару месяцев – но уже понятно – шаг был верный, темпы хорошие и результат для страны будет очень значимым!",- добавил Аваков.

Также он отмечает, что во взаимодействии со всеми структурами ему удалось провести самые сложные выборы в истории страны: "как бы ни ругали милицию, порой заслужено, порой нет – но тут сработали четко".

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Аваков считает своим достижением и то, что удалось "сковырнуть" ЕДАПС.

"ЕДАПС, что сидел на коррупционном бизнесе десятилетие при всех правительствах и министрах. А нам удалось сделать печать бланков паспортов и дешевле и прозрачнее. Плюс на шаг ближе к Европе!", - написал глава МВД.

О недоработках Аваков писал не так много.

"Не смогли двинуть по настоящему реформу в системе МВД. Текущая ситуация в стране задала другие неотложные императивы – на какой то период времени устойчивость и управляемость системы встала выше качества - увы...", - отмечает он.

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В то же время, о громких расследованиях, по его словам, говорить стоит только после судебного заседания, когда дела дойдут до логического конца.

Подводя итог 100 дням на должности главы МВД, Аваков подчеркнул, что "за эти 100 дней получил столько негатива, что хватит на всю жизнь". Причем, как он отмечает, негатив был за все – за дело и нет.