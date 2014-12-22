Россия решила признать недействительным "нахождение Крыма в составе Украины"

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера СФ Валентину Матвиенко.

"Проведенный нами анализ решений, принятых в 1954 году о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР, говорит о незаконности этого волюнтаристского акта, который был принят с нарушением действующих конституций и законодательных процедур. Поэтому в Совете Федерации мы начали подготовку законопроекта, в котором передача Крыма признается не имеющей юридической силы и правовых последствий с момента принятия", - сказала Матвиенко на встрече президента РФ с представителями обеих палат.

Читайте такжеПутин похвалил своих военных за кражу украинского КрымаПри этом Матвиенко не уточнила, рассматривается ли признание недействительными таких "волюнтаристких" актов как передача в состав России Шахтинского и Таганрогского округов в 1924 году или вхождение в состав РСФСР Карелии, Печоры, Тувы и Восточной Пруссии.

Также неизвестно, будут ли признаны недействительными построенный ресурсами УССР Северо-Крымский канал и другие объекты инфраструктуры Крыма.