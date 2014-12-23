Комбат "Айдара" назвал инцидент на Бориспольской трассе спланированной провокацией

«Вы видели видео с самого начала? У меня есть такая информация, что был заказчик и это было спланировано», - заявил Радио Свобода комбат «Айдара».

По словам активиста «Автомайдана» Сергея Кобы, который помогал организовать автоколонну, виновными обе стороны конфликта.

Читайте такжеВ "Айдаре" объяснили конфликт на Бориспольской трассе: водитель вклинился в колонну с "грузом 200"«У «айдаровцев» сорвало крышу, они применили силу, потому что люди вели себя невежливо на дороге, не проявили никакого уважения к погибшим. «Айдар» не занимал всю трассу, левая полоса была свободной, там можно было ехать», - отметил Коба.

Он подчеркнул, что до столкновения водителю несколько раз делали замечания.

20 декабря на автодороге Борисполь-Киев между бойцами батальона «Айдар» и водителем возникла стычка. Милиция открыла соответствующее уголовное дело.