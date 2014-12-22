По факту драки на Бориспольской трассе возбудили дело

Об этом сообщили в Главном управлении (ГУ) МВД в Киевской области. По данному факту следственным отделом Бориспольского горотдела милиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса ("умышленное легкое телесное повреждение").

По данным милиции, 20 декабря около 14:00 в дежурную часть Бориспольского горотдела милиции поступило сообщение от гражданина о том, что в 11:30 на автодороге Борисполь-Киев, вблизи села Пролиски, неизвестные лица, нарушая Правила дорожного движения, остановили его автомобиль. После чего между ними возник словесный спор, во время которого мужчины, одетые в камуфляжную форму, нанесли потерпевшему телесные повреждения, говорится в сообщении.

В настоящее время потерпевшему дано направление на экспертизу для установления степени нанесения телесных повреждений, отметили в ГУ МВД, прибавив, что досудебное расследование продолжается.

При этом в милиции информируют, что также около 11:30 в Бориспольский горотдел милиции поступило сообщение от члена общественной организации «Автомайдан» о том, что на автодороге Борисполь-Киев, вблизи села Большая Александровка, неизвестный водитель нарушает Правила дорожного движения и создает аварийные ситуации.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, говорится в сообщении.

Как сообщалось, в интернете появилось видео, на котором несколько мужчин якобы в форме батальона "Айдар" избили водителя на трассе Борисполь-Киев. Инцидент сняла камера видеорегистратора, установленная в машине потерпевшего.