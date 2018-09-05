В Днепре предложили запретить песни украинских артистов, гастролирующих в РФ

Чиновники предложили бойкотировать украинских артистов, которые гастролируют по России.

В Днепре собираются запретить исполнение песен украинских артистов, которые поддержали агрессора и активно выступают с концертами на территории России. Соответствующий проект появился на сайте горсовета Днепра.

В частности, в документе говорится, что в связи с ситуацией, которая сейчас происходит в Украине, городской совет Днепра принял решение запретить воспроизведение песен артистов, которые поддержали российскую агрессию против нашей страны.

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Запрет, в частности, касается общественного транспорта, мест культуры и отдыха, отелей и ресторанов, а также любых общественных мест города. Следить за исполнением этого решения в документе поручается Инспекции по вопросам благоустройства Днепровского горсовета, чиновники которой будут заниматься мониторингом, и находить места, в которых игнорируют запрет.

Вступит ли решение в силу, станет известно 19 сентября, во время очередного заседания народных избранников.

Отметим, что Россию с концертами продолжают посещать ряд украинских исполнителей, среди которых Светлана Лобода, Ани Лорак.