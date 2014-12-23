К боевикам приехали специалисты из РФ, которые проверяют помещения на наличие «прослушки» - ИС
Среди руководителей «ДНР» и «ЛНР» распространяется слух о том, что СБУ ведет «тотальную прослушку» руководства террористов.
Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в своем Facebook.
«На запрос из России прибыли специалисты с оборудованием, проводящие проверку служебных помещений на предмет установки прослушивающих устройств. Проводятся мероприятия по выявлению «пособников хунты» в рядах высшего руководства террористов», - сообщает он.
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В то же время, в Антраците так называемое «министерство госбезопасности» «ЛНР» проводит масштабную операцию по поиску и обезвреживанию проукраинского подполья.
«Сотрудниками «МГБ» организовано патрулирование улиц города, в ночное время работают мобильные группы. Задача – предотвратить появление на стенах зданий проукраинских лозунгов и задержать подпольщиков», - сообщает ИС.