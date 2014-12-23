Россияне ощутили кризис: падение рубля уже важнее Украины - опрос

Темы роста цен, девальвации рубля, необходимости экономии личных средств в четвертом квартале по своей значимости для опрошенных россиян впервые за последние месяцы опередили тему военных действий в Украине.

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Российские потребители намереваются экономить – это ​подтверждает Synovate Comcon. Почти половина респондентов заявили, что начиная с ноября из-за кризиса они начали активно экономить на всех потребительских категориях, сообщает РБК.

49% экономически активного населения крупных городов стали экономить на товарах длительного пользования, 42% урезали расходы на услуги, 39% – на продукты питания. Во всех этих категориях число экономящих граждан выросло в сравнении с данными третьего квартала 2014 года на 3–7 п.п.

В ноябрьском опросе внутренние экономические проблемы впервые за 5 лет попали в топ-3 актуальных. Главной темой последнего месяца стало резкое падение курса рубля (так считают 75% опрошенных), второй – война в Украине (67%), третьей – экономический кризис в России (59%). В третьем квартале топ-3 выглядел так: война в Украине (82%), российские продовольственные контрсанкции (59%) и санкции в отношении России (55%).