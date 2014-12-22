Княжицкий хочет курировать государственные лотереи, за счет которых обещает финансировать культуру

Комитет по вопросам культуры и духовности, который возглавляет депутат "Народного фронта" Николай Княжицкий, инициирует передачу в сферу его полномочий вопрос "налогообложения государственных лотерей и игорного бизнеса". Об этом сообщил депутат от БПП Сергей Лещенко, передает Украинская правда.

"Новости из раздела "Политические интриги". Комитет по вопросам культуры и духовности, возглавляемый Николаем Княжицким, инициирует передачу в сферу его компетенции вопрос "налогообложения государственных лотерей и игорного бизнеса". Забрав это вопрос из сферы ведения Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Ничего так кормушка, да?" - написал он на своей Facebook-странице.

Согласно проекту постановления №1353, зарегистрированном в Раде, предметы ведения комитета Княжицкого должны выглядеть так:

культурно-просветительская деятельность (издательское дело, библиотечное дело, искусство, народные художественные промыслы); творческая деятельность (профессиональные творческие союзы, театры, школы эстетического воспитание, концертно-гастрольная деятельность и т.п.); охрана историко-культурного наследия (музейное дело, архивное дело, деятельность заповедников, вывоз, ввоз и возвращение культурных ценностей); государственная политика в сфере свободы совести и религиозных организаций; государственная политика в сфере развития и использования государственного языка и языков национальных меньшинств в Украине; принципы благотворительной деятельности; деятельность государственных лотерей и игорного бизнеса.

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Согласно пояснительной записке к проекту постановления, отчисления от проведения государственных лотерей будут направлены на "поддержку культурных мероприятий".

Сам Княжицкий подтвердил информацию Лещенко.

"Да. Это правда. Наш комитет по вопросам культуры и духовности убежден, что средства от лотерей в Украине так, как сейчас в Польше и других европейских странах, должны прозрачно финансировать украинскую культуру, кинематограф, наследство. Но сторонникам теневого мафиозного распределения это не нравится", - написал он на своей Facebook-странице.

"Уважаемые, это для вас парламент - кормушка. Для членов нашего комитета - шанс прозрачно построить европейскую Украину", - добавил он.

В свою очередь, журналист Денис Бигус на своей странице в Facebook отмечает, что в настоящее время вопросам налогообложения лотерей и игорного бизнеса ведает комитет налоговой и таможенной политики.

"Я твердо убежден, что комитет духовности следует заняться легализацией порнографии, проституции и легких наркотиков. Кормушка не хуже игорного бизнеса, но хоть что-то полезное сделают", - подчеркнул