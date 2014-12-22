Россия выбирает конфронтацию

Позиция президента России Владимира Путина, очерченная в последних выступлениях перед Федеральным собранием и международными журналистами, демонстрирует ускорение движения к политическому, экономическому и социальному кризису в РФ. Вполне вероятно, что он может произойти уже в 2015 году. После «черного вторника», продемонстрировавшего слабость российского рубля, особых надежд на резервные фонды в России питать не стоит. Они весьма ограниченны и уже расписаны между близкими к Владимиру Путину структурами и их руководителями. И хотя сейчас рубль немного укрепился, доверия к российской валюте и властям уже нет. На этом фоне ключевой совет от президента Путина – потерпеть несколько лет. Но потерпеть ради чего? Крыма? Донбасса? И что будет с Россией и ее населением за эти несколько лет?

На фоне потери инициативы и динамики расширения агрессии против Украины, режим Путина обречен начать «охоту на ведьм» внутри самой России. Когда путинские пропагандисты уже не в состоянии объяснить разницу между виртуальной реальностью «русского мира на марше» и практичным штопором национальной валюты и экономики, приходит время для поиска виноватых и «национал-предателей» внутри страны. На этом фоне судебный процесс над Навальным и попытка части россиян отстоять право на справедливое правосудие вполне могут стать отмашкой внутренним опричникам для запугивания всех непокорных и несогласных с действиями властей. Это может начаться, например, с полной блокировки Фейсбука, Твиттера и других соцсетей в РФ.

На этом фоне весь крупный бизнес России будет демонстрировать полную лояльность к Кремлю, боясь репрессий. После показательного примера с арестом и освобождением (правда уже после возвращения государству «Башнефти») председателя правления АФК «Система» Владимира Евтушенкова, навряд ли кто из бизнесменов рискнет бросить открытый вызов Кремлю (в виде, например, финансирования оппозиции или помощи в организации акций протеста). Путин это на всякий случай доходчиво довел до бизнесменов на недавней «тайней вечере» с капитанами российской экономики. Взамен предложил полную амнистию капиталов. Вот только согласятся ли российские бизнесмены возвращать средства в тонущую экономику страны?

Ужесточая контроль за ситуацией внутри России, Путин неоднократно продемонстрировал готовность продолжать курс на конфронтацию с Западом. Это прозвучало и в риторике выступлений российского президента, и нашло свое отображение в действиях РФ относительно нынешней ситуации на Донбассе. Путин дал понять, что никаких изменений планов по поддержке российских террористов в Донецкой и Луганской областях и диверсантов Москвы в других регионах Украины не произойдет. Кремль и дальше будет направлять оружие, наемников (параллельно выталкивая опасных для власти пассионариев за пределы страны), свои военные подразделения для убийства украинских граждан, грабежа украинских сел и городов, разрушения украинской экономики. По сути, это карательный военный поход путинского режима против Украины (кстати, и Европы тоже), который предельно ясно ставит вопрос дальнейшего украинского будущего. Либо победить Путина со всеми вытекающими последствиями (включая глобальные), либо исчезнуть как государство, открыв кремлевским террористам путь для грабежа новых европейских государств.

Это все прекрасно понимают на Западе, включая большинство европейских столиц. Именно по этой причине, канцлер Германии окончательно отказалась от роли переговорщика с российским лидером, уступив эту миссию президентам Франции и Турции.

Но Запад привык крайне рачительно использовать свои ресурсы, включая внешнеполитические. Бросать все силы на резкое обрушение путинского режима для того, чтобы потом в спешке пытаться удержать рвущуюся ткань российской государственности ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, ни в Берлине и Брюсселе не будут. Ставка сделана на медленное удушение преимущественно финансово-экономическими методами. Срок воздействия – около года-двух. К слову, российские власти делают все возможное для ускорения своей самоликвидации. Украине отведена роль капкана для Путина, в который российский медведь угодил всеми четырьмя лапами. Отгрызть их для освобождения он уже не сможет. При этом Запад цинично и расчетливо компенсирует потерю жизней лучших украинских сынов материальной помощью и реальным шансом для Украины на управленческую и экономическую модернизацию. Процесс этот будет длительным и болезненным, а состав исполнителей будет постоянно обновляться в зависимости от уровня их эффективности.

Отношение Запада к путинской России недавно во всей красе было продемонстрировано на примере Кубы. Сначала, около полугода назад, Путин простил Кубе более 30 миллиардов долларов долгов, а уже сейчас Обама демонстративно открыл новую эру отношений между США и Кубой, где у России не будет никаких шансов на свою игру.

То, что перед визитом в Москву на сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ, президенты Беларуси и Казахстана прилетели в Киев для встречи с украинским президентом Петром Порошенко, свидетельствует об изменении старой внешнеполитической реальности на постсоветском пространстве и не только. Даже самые близкие союзники России прекрасно понимают к чему идет завершение истории, начатой с аннексией Крыма. Как опытные политики они пытаются минимизировать риски для своей безопасности и для своих стран, и народов.

Но Кремль и Путина это не интересует. Они отдают предпочтение, игнорированию существующей реальности, выбирая желаемые фрагменты мира виртуального.

Путин выбирает конфронтацию до конца. А Россия?

Роман Рукомеда, политический эксперт