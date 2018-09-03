В Кремле назвали "сливом" воспоминания Олланда об угрозах Путина в адрес Порошенко

Также пресс-секретарь Путина считает, что бывший президент Франции Франсуа Олланд, который рассказал в своих мемуарах о переговорах в Минске, поступил "некорректно".

Президент России Владимир Путин не угрожал президенту Украины Петру Порошенко "раздавить украинские войска" во время переговоров в Минске в 2015 году.

Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РБК.

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По его словам, во время переговоров Путин разговаривал с Порошенко "жестко, однозначно и весьма доходчиво" и "не говорил ему комплиментарных фраз".

"Но, конечно, такая формулировка (об угрозе "раздавить украинские войска") не использовалась", — сказал Песков.

Также пресс-секретарь Путина считает, что бывший президент Франции Франсуа Олланд, который рассказал в своих мемуарах о переговорах в Минске, поступил "некорректно"

"Это ненормально. Скорее можно однозначно сказать, что это некорректное раскрытие информации. Подобные "сливы", которые зачастую не соответствуют реальности, они только вредят", - заявил Песков.

Напомним, экс-президент Франции Франсуа Олланд выдал в свет свои мемуары под названием "Уроки власти". Книга моментально стала одной из самых популярных – в течение этой недели французы приобрели уже более 110 тысяч экземпляров. В книге, в частности, помещены воспоминания Олланда про переговоры в Беларуси в феврале 2015 года, когда лидеры Франции и Германии пытались остановить обострение ситуации на Донбассе, где проходили бои за Дебальцево.