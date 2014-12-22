Яценюк сравнил Путина с наркоманом: он нуждается в новых аннексиях

Об этом в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает Радио Свобода.

«Его политика превратила Путина в наркомана. Его выживание зависит от захвата чужих территорий. Он нуждается в новых аннексий. Аннексия Крыма принесла ему дома много аплодисментов», - отметил Яценюк.

Читайте такжеПутин похвалил своих военных за кражу украинского Крыма«Но это не будет длиться вечно. Западные санкции начинают действовать, и люди страдают», - подчеркнул премьер-министр Украины.

США, Евросоюз и другие страны ввели против России санкции за аннексию Крыма и роль Москвы в эскалации конфликта на востоке Украины. В результате этих санкций, а также значительного падения цен на основные продукты экспорта - нефть и газ - Россия понесет ощутимые потери, ее валюта девальвирует, экономика входит в рецессию.