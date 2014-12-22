Савченко заявила в суде, что является военнопленной

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Савченко заявила из СИЗО через видеосвязь.

"Я являюсь похищенным человеком, перевезённым незаконно с территории Украины на территорию России. Я являюсь военнопленной, и какие-либо действия по мне со стороны РФ являются незаконными и просто фарсом", - сказала Савченко.

Она подчеркнула, что преступление, в совершении котором ее обвиняют, она не совершала.

"Желаю, чтобы следствие как можно быстрее рассмотрело и довело это дело до конца, а не затягивало и ждало политического решения. В своем деле я хочу справедливого оправдания", - подчеркнула Савченко.

Савченко не доставили в зал суда, и она общалась с залом суда через видеосвязь. Она была по традиции одета в футболку, на которой изображен герб Украины.

Савченко общалась с судьей на украинском языке с помощью переводчика.

Читайте такжеСавченко находится в одиночной камере и не собирается прекращать голодовку после 22 декабряПеред началом суда адвокат Марк Фейгин обратился к судье с предложением приобщить к делу документ Верховной Рады Украины, подтверждающий избрание Савченко депутатом украинского парламента, а также обращение Верховной Рады к российским коллегам и президенту РФ с призывом освободить Савченко. Решением суда документы приобщены к делу.

На заседании суда присутствуют народные депутаты Украины Григорий Немыря, Алексей Рябчин, Иван Крулько, а также представитель консульского отдела при посольстве Украины в Москве.

Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее перевезли в Россию. Как утверждает российское следствие, во время военных действий в районе Луганска в июне Савченко вступила в батальон «Айдар». Якобы узнав координаты расположения группы российских сотрудников ВГТРК и других гражданских лиц под Луганском, она якобы передала эти координаты боевикам, а затем именно по этим координатами был выполнен минометный выстрел, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Также в России лётчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина».

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

Защита Савченко обратилась в Следственный комитет России с просьбой о прекращении уголовного дела, исходя из ее статуса военнопленной.

15 декабря Савченко, которая находится в московском СИЗО, объявила голодовку.