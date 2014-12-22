Завтра Рада попробует принять бюджет на 2015 год и изменить Налоговый кодекс

Как передает корреспондент УНИАН, согласно проекту расписания заседаний на текущую пленарную неделю, 23 декабря для включения в повестку дня сессии будет рассматриваться вопрос о внесении изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы Украины, а также об особенностях процедуры рассмотрения и принятия законопроекта относительно госбюджета.

Кроме того, 23 декабря будет рассматриваться ряд законопроектов о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно обеспечения и гарантирования национальной безопасности Украины).

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Также во втором чтении будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в закон об СНБО.

24 декабря планируется работа в комитетах и фракциях.

25 декабря, в частности, будет рассматриваться вопрос об увольнении судей.

В пятницу состоится Час вопросов к правительству и будет рассматриваться вопрос относительно календарного плана второй сессии ВР.