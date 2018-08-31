Порошенко назначил в Верховный Суд судью Слинько, засудившего Луценко на 4 года

Кроме того, Слинько в свое время также подтвердил приговор Дмитрию и Сергею Павличенко, которых впоследствии признали политзаключенными.

Судья Сергей Слинько, назначенный президентом на должность судьи Верховного Суда в Кассационный уголовный суд, в 2013 году поддержал приговор Юрию Луценко и приговорил его к 4 годам лишения свободы.

Читайте такжеНовоназначенная Порошенко судья Верховного суда получила вот оккупантов налоговый номер РФ – журналистка

Об этом сообщает общественная организация «Чесно». На сайте организации отмечается, что 30 августа Петр Порошенко подписал Указы о назначении трех судей Верховного Суда - Валентины Симоненко, Сергея Слинько и Виктории Мацедонской. Двое из них – Симоненко и Слинько, получили отрицательные заключения от Общественного совета добропорядочности.

«Еще одним нечестным новым судьей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда стал Сергей Слинько, который в составе коллегии судей, в кассационной инстанции поддержал приговор Юрию Луценко и приговорил его к 4 годам лишения свободы», - говорится в сообщении.

Кроме того, Слинько в составе коллегии также подтвердил приговор Дмитрию и Сергею Павличенко к пожизненному заключению и 13 годам тюрьмы соответственно. Впоследствии их признали политическими заключенными.

Напомним, в 2012 году Печерский райсуд Киева приговорил Юрия Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн. компенсации МВД за причиненный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности и ранга государственного служащего.

В 2013 году Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил без изменений приговор Луценко, осужденному к 4 годам лишения свободы. Соответствующую резолютивную часть постановления тогда объявил председательствующий в коллегии Высшего спецсуда судья Сергей Слинько.