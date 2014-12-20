Аваков: суд над Пукачем должен быть открытым

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступает за то, чтобы рассмотрение жалобы экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача на решение суда, приговорившего его к пожизненному лишению свободы за организацию убийства журналиста Георгия Гонгадзе, проходило в открытом порядке.

Об этом Аваков написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«МВД выступает за открытый судебный процесс над экс-генералом Пукачем в деле по убийству журналиста Георгия Гонгадзе. Апелляционный суд Киева должен рассекретить материалы заседаний и открыть процесс для общества. Апелляция на решение суда первой инстанции по этому важнейшему для Украины делу, в условиях меняющейся страны не может быть закрытой! Вести рассмотрение этого дела в закрытом режиме аморально!», - считает глава МВД.

Ранее за то, чтобы апелляция Пукача рассматривалась в открытом порядке, выступил глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

По его словам, СБУ поддерживает усилия Верховной Рады по рассекречиванию судебных слушаний при участии Пукача и призывает Апелляционный суд принять решение относительно публичности процесса.

«Мы обратимся к судьям Апелляционного суда. Мое настоятельная просьба и моя позиция – все материалы по делу должны быть рассекречены», - подчеркнул Наливайченко.

Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению.

Адвокат вдовы журналиста Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. "Жалоба касается лишь неполноты установления мотивов преступления", - сказала адвокат. Потерпевший журналист Алексей Подольский также обжаловал приговор Пукачу. По словам Теличенко, в апелляции Подольского речь идет о том, что Пукач не просто применял к нему силу, но и пытал, а Печерский райсуд не указал этого в своем приговоре.

В свою очередь, адвокат Пукача Григорий Демиденко требует от Апелляционного суда Киева отменить приговор его подзащитному, и направить дело на новое расследование.

8 декабря Апелляционный суд перенес на неопределенный срок рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Пукачу.

Убийство Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.