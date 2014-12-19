СБУ: суд должен публично рассматривать апелляцию на приговор Пукачу

Об этом заявил председатель СБУ Валентин Наливайченко, сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

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«Мы обратимся к судьям Апелляционного суда. Мое настоятельная просьба и моя позиция – все материалы по делу должны быть рассекречены», - подчеркнул Валентин Наливайченко.

Он отметил необходимость проявить политическую и правовую волю для завершения расследования дела Георгия Гонгадзе и наказать заказчиков убийства, на каких бы должностях они не находились в свое время.

Алексей Пукач был задержан сотрудниками СБУ летом 2009 года. После задержания бывший генерал утверждал, что больше не хочет хранить секреты о большом количестве известных ему преступлений, в том числе при участии бывших высокопоставленных должностных лиц, и готов сотрудничать со следствием. 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Алексея Пукача к пожизненному заключению.

Убийство Георгия Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.