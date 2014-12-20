Канада готовит отправку очередную партию военно-технической помощи Украине

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

В свою очередь, Харпер отметил, что визит Порошенко в Канаду был очень успешен и имел положительный резонанс в канадском обществе.

Глава государства также выразил особую благодарность за твердую поддержку, которую Канада демонстрирует на международных площадках, в частности во время Саммита «Большой двадцатки» в австралийском Брисбене.

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Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Президент выразил особую благодарность Канаде за решение выделить Украине военно-техническую помощь на сумму 11 млн долларов США, которая включает комплекты одежды и обуви, зимнее обмундирование, оборудование для разминирования, средства связи, приборы ночного видения и другое оптическое снаряжение, медицинское оборудование, в т.ч. полевой мобильный госпиталь и медикаменты. Первая партия этой помощи уже поступила, и ожидается следующая.

Также Петр Порошенко и Стивен Харпер обсудили возможность увеличения экономической помощи для Украины через механизм международных финансовых организаций. Собеседники положительно оценили возобновление переговоров на экспертном уровне по зоне свободной торговли между Украиной и Канадой и согласились, что она должна быть введена до конца 2015 года.