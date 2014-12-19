Путин похвалил своих военных за кражу украинского Крыма

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России.

Читайте такжеПутин не считает падение экономики РФ «расплатой за Крым»«Хочу вновь поблагодарить руководство вооруженных сил, личный состав частей и подразделений за четкие, сдержанные, выверенные действия, за мужество и профессионализм в период крымских событий. Безусловно, вы уберегли жителей полуострова от большой беды, от кровопролития и гуманитарной катастрофы, обеспечили условия для свободного волеизъявления граждан в ходе проведения референдума», - сказал Путин.

Справка УНИАН. С 27 февраля 2014 года вооруженные люди без отличительных знаков блокировали и захватывали военные, пограничные и государственные объекты в Крыму.

16 марта нелегитимная власть Крыма провела так называемый «референдум» и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение украинской Автономной Республики Крым к России.

18 марта в Кремле президент РФ Владимир Путин и представители нелегитимной власти Крыма подписали договор между Россией и так называемой «Республикой Крым» о принятии в РФ «Республики Крым» и образовании новых субъектов в составе РФ .

Практически все страны мира не признали территориального разделения Украины, осудив действия Кремля.

18 декабря Совет ЕС принял решение о введении новых санкций против Крыма и Севастополя, которые будут действовать с 20 декабря и касаются инвестиций, туризма и технологий.