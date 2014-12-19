Süddeutsche Zeitung: Перестройкой государства должен управлять Яценюк

Об этом сообщает Катрин Кальвайт в статье под названием «Перестройкой государства должен управлять Яценюк», опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

Арсений Яценюк достаточно уверен в себе. Премьер-министр Украины уже давно присутствует в украинских средствах массовой информации, и его хорошо принимают не только дома, но и – благодаря его беглому английскому и иногда довольно пафосной манере говорить – на Западе. Тем не менее, он борется за политическое выживание. И с ним не только его правительство, но и вся страна.

Поскольку растет давление, ЕС ставит условия последующей столь необходимой финансовой помощи: глубокие, видимые реформы. И все больше украинцев считают, что их страна развивается в неправильном направлении. Они требуют: глубоких, видимых реформ. Поскольку они избрали это правительство – и с ним Арсения Яценюка - в октябре, но последние опросы общественного мнения разделились: уверенность в будущем снижается, но доверие к премьер-министру и президенту остается на том же уровне. Они должны все уладить. И быстро.

Яценюк в Брюсселе просит понимания того, что кризис настолько велик также из-за «российской агрессии», и что, тем не менее, уже был предпринят ряд шагов, направленных на стабилизацию страны: два пакета экономических мер, сокращения социальных расходов, снижение количества государственных мест на 10 процентов, чтобы уменьшить нагрузку на бюджет. Введены новые налоги, сокращена бюрократия, принят закон о люстрации и усилена борьба с коррупцией.

Валюта потеряла 40 процентов своей стоимости

Только он сам знает, что этого недостаточно. Эксперты прогнозируют, что экономический рост в 2015 году упадет не менее чем на семь процентов, уже в 2014 году Украина получила на 20 процентов меньше доходов, чем в предыдущем, - из-за снижения объемов производства на востоке. Промышленное производство упало на десять процентов, стоимость гривны – на 40 процентов.

Правительство, которое после более чем четырех недель коалиционных переговоров наконец было представлено в Киеве в ноябре, имеет большие планы. Хотя за кулисами развернулась огромная борьба за власть между победителем – по местам в парламенте – партией президента Петра Порошенко и новой, очень сильной партией премьер-министра Яценюка, но, в конце концов, они сошлись на коалиции из пяти партий и демонстративном ходе: в правительство пригласили троих иностранцев (литовца, грузина и гражданку США), которым сразу же предоставили гражданство, они должны способствовать тому, что новое правительство будет менее коррумпированным, чем старое.

Борьба за власть разворачивалась также между олигархами, которые до сих пор были в состоянии купить украинскую политику, а теперь должны решать, хотят ли они поддержать курс на либерализацию и прозрачность. Политолог Инна Мельникова рассматривала в недавнем анализе, как можно «нарушить железный закон олигархии» и пришла к выводу, что они сначала пытались «сохранить капитал», с помощью тихого сотрудничества с российской стороной. Но они не выступают против курса на Запад.

Пресловутая коррумпированная милиция должна быть принципиально реформирована

Программа коалиции и «план действий» правительства Яценюка в дополнение ко многим внутренним политическим заявлениям о намерениях содержит и заявление, которое на Западе расценивают как угрозу: отказ от внеблокового статуса и намерение стать членом НАТО. Во время своего государственного визита в Польшу, Порошенко еще раз явно это подчеркнул.

Что касается глубоких и видимых реформ, научно-исследовательский центр Восточной Европы Бременского университета пришел к выводу, что лагерь прагматиков «становится все более популярным». Должна быть проведена конституционная реформа в сторону парламентской демократии с четким разделением полномочий между президентом и премьером, но конкретных сроков проведения нет. Перед выборами были обещания (которых не сдержали) отзывать неприкосновенность депутатов, судей и прокуроров в случаях грубого нарушения правил поведения и разработать закон об импичменте президента (которого катастрофически не хватало во время восстания на Майдане).

Пресловутая коррумпированная милиция должна быть принципиально реформирована, должны появиться личные значки и произойти отмена пользующейся дурной славой ГАИ - но и здесь никаких сроков не установлено. Судебная реформа рассматривается в общих чертах, но прозрачный выбор судей не предусмотрен; но судьи обязаны раскрывать свое имущественное положение, чтобы можно было проверить их независимость. Независимые кандидаты от движения на Майдане решительно настаивали на реформе избирательного права; сейчас для местных и парламентских выборов должно быть введено избирательное право, основанное на принципе пропорционального представительства.

Экономические реформы являются ключевой частью государственной программы, прежде всего борьба с коррупцией, отмена субсидий, более высокие цены на энергоносители и приватизация угольной промышленности. Тем не менее, оба закона о борьбе с коррупцией, а также о люстрации, согласно которому проверяется политическое прошлое государственных служащих, выполняются очень вяло. Хотя люстрация проходит уже в течение нескольких месяцев, сделано очень мало. Были уволены только 350 правительственных чиновников, парламентариев это не затронуло.