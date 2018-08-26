"Джон тогда обиделся на меня": Порошенко вспомнил о поездке с Маккейном к морпехам в Широкино

Петр Порошенко отметил, что сенатор Джон Маккейн защищал Украину и украинцев.

Президент Петр Порошенко вместе с руководителями дипломатических представительств Украины за рубежом и военными 92-й бригады Вооруженных сил Украины почтил память ушедшего из жизни американского сенатора Джона Маккейна.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Есть еще одна великая личность, которая была здесь вместе со мной накануне Нового года 31 декабря. Ее имя - Джон Маккейн. Крупный государственный деятель и большой друг Украины», - сказал президент и вспомнил их совместную поездку к украинским морским пехотинцам в Широкино.

Читайте такжеБольшой друг Украины: Киев выразил соболезнования по поводу смерти сенатора Маккейна

«Когда я ему предложил поехать вместе со мной и поздравить украинских морпехов в Широкино, он перенес свой визит в Грузию и сказал, что его место здесь, в Украине», - добавил Порошенко.

Он напомнил, как тогда за 10 км, когда они вместе с сенатором подъезжали к Широкино, Служба безопасности президента сообщила, что позиции украинских морпехов были обстреляны.

«Я сказал Джону - ты американский сенатор, тебе не обязательно там быть. Я как президент должен быть со своими воинами. И это первый раз, когда Джон обиделся на меня, даже за то, что я подумал ему это предложить», - вспомнил президент.

«Он говорил: Россия заплатит свою большую цену за эту совершенно безответственную авантюру. И он всю свою жизнь после этого посвящал тому, чтобы защитить Украину и украинцев», - добавил Порошенко.

Президент поручил послу Украины в США организовать взаимодействие с американской стороной для почтения памяти Маккейна.

Присутствующие почтили память сенатора минутой молчания.

Как сообщал УНИАН, сенатор-республиканец от штата Аризона Маккейн скончался в США на 81 году жизни. У него была злокачественная опухоль головного мозга.