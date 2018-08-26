«Я оптимист, даже когда дело касается России»: самые яркие цитаты Джона Маккейна

Политик считал, что Украине следует предоставить летальное оружие, а россияне заслуживают чего-то лучшего, чем путинский режим.

В субботу ушел из жизни американский сенатор Джон Маккейн – потомственный военный и ветеран войны во Вьетнаме, бывший кандидат в президенты США и последовательный критик путинской России, который активно продвигал в Вашингтоне проукраинскую позицию.

УНИАН вспоминает самые яркие цитаты политика.

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Об Украине

Во время выступления на Евромайдане 15 декабря 2013 года: "Мы находимся здесь, потому что ваша мирная борьба вдохновила всю страну на перемены. Мы находимся здесь, чтобы поддержать ваше справедливое дело и право изменить свою судьбу свободно, мирно и демократично. И ваша судьба, как мы считаем, находится в объединенной Европе – Украина даст Европе лучшее, и Европа даст лучшее Украине".

"Одно то, что мы не предоставили Украине оборонительных вооружений, — уже позор. Это позорная глава американской истории. Всегда, всегда мы давали народам возможность защитить себя от нападения. Как и нам помогли — когда французы пришли к нам на помощь во время войны с Великобританией".

"Я уверен, что Путин — очень умный человек. Он умеет взвешивать риски, подсчитывать издержки. И именно поэтому, кстати, я выступаю за поставку оружия Украине".

О России

"Россия — автозаправочная станция, которая маскируется под страну. Это клептократия, коррупция. Это нация, экономика которой опирается исключительно на поставки нефти и газа. Поэтому экономические санкции важны...".

"Я верю в величие российского народа и его стремление жить в обществе справедливости, открытых возможностей и иметь правительство достойное его устремлений и принесенных жертв. Когда я критикую ваше правительство, я делаю это не потому, что я настроен против России. Я делаю это потому, что вы заслуживаете такое правительство, которое верило бы в вас, уважало вас и было бы вам подотчетно. Я надеюсь увидеть тот день, когда это произойдет".

"Я оптимист, даже когда дело касается России...".

О российской агрессии против Украины

"Путин рассчитывает, что чем больше его вооруженные силы и сторонники убьют украинцев, тем больше украинской территории они смогут захватить. И чем больше Путин будет заставлять Украину отдавать свои ограниченные ресурсы на войну, а не на улучшение экономики, тем больше он сможет расшатать власть в Киеве и помешать Украине реализовать ее евроатлантическое будущее".

Об американском патриотизме

"Находясь в заключении я влюбился в свою страну. Я любил ее и раньше, но как и у большинства молодых людей, моя привязанность к ней была не более чем обычной признательностью за комфорт и привилегии, доступные большинству американцев и воспринимавшиеся как должное. Только когда я потерял Америку на какое-то время, то понял, как сильно я ее люблю".

«Американцы никогда не уходят. Мы никогда не сдаемся. Мы никогда не прячемся от истории. Мы творим историю».

Жизненные убеждения

"Страх — это возможность для смелости, а не доказательство трусости".

"Нужно понимать — дело не в том, что вы оставляете, а в том, что вы пережили. Я радуюсь тому, чего достиг этот парень, пятый с конца на своем курсе в Военно-морской академии. Я чувствую такую благодарность. Я… каждую ночь, когда ложусь спать, я преисполнен благодарности…".

"У меня была отличная жизнь и богатый опыт. Я хочу, чтобы, когда я уйду, на церемонии в Военно-морской академии у нас нашлась пара людей, которые встанут и скажут: "Это хороший парень, он служил своей стране".