СБУ: в телах жертв сбитого Boeing обнаружены элементы ракеты

Об этом сообщил начальник Главного следственного управления СБУ, сопредседатель международной следственной группы Василий Вовк. Он отметил, что рассматривается версия, что самолет был сбит ракетой земля-воздух. "Одной, наверное, из основных версий является, что самолет был сбит ракетным комплексом "Бук" с территории, которая контролируется террористическими группировками", - отметил сопредседатель международной следственной группы.

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Василий Вовк сообщил, что в телах пассажиров авиалайнера обнаружены металлические предметы, которые не являются элементами конструкции самолета. "В телах пассажиров найдены элементы металлические, которые не являются элементами воздушного судна. Есть основания полагать, что это были элементы ракеты", - сказал Василий Вовк.

"Мы сегодня можем констатировать, что самолет упал вследствие внешнего действия", отметил он.

Он также отметил, что по делу много людей допрошены в качестве свидетелей, но еще многих следует допросить после освобождения захваченных террористами восточных территорий Украины.

По его словам, представители международной комиссии сегодня-завтра по согласию обнародуют очередные промежуточные результаты расследования. Со своей стороны это делает и украинская сторона.