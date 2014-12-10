Нидерланды отказались передавать ООН расследование крушения «Боинга-777»

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Reuters.

Ранее 20 родственников погибших при крушении "Боинга-777" обвинили Нидерланды в неспособности ведения уголовного дела о катастрофе.

"Расследование ведется не только голландскими специалистами", - сообщил чиновник из Министерства юстиции Нидерландов Дик Схооф в ответ на запрос от юридической фирмы, представляющей интересы родственников погибших. Он отметил, что к расследованию уже привлечены чиновники из 11 стран, в том числе Малайзии, России и Украины.

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Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Боинг-777» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира были гражданами Нидерландов. 38 погибших были гражданами Австралии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, которая контролируется боевиками.

Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз.

24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.