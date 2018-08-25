Пророссийский президент Молдовы заявил, что готов к "любым контактам" с Украиной

В то же время он сообщил, что в конце октября приедет с официальным визитом в Москву.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что готов к «диалогу, любым контактам» с Украиной.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, комментируя отношения между двумя странами.

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«Я, как и раньше, открыт, недавно даже прислал господину Порошенко поздравление по случаю национального праздника – Дня Независимости Украины», – сказал Игорь Додон.

В то же время он сообщил, что в конце октября приедет с официальным визитом в Москву.

Игорь Додон известен своей пророссийской позицией. Так, в декабре прошлого года он отказался подписывать принятый правительством закон о борьбе с российской пропагандой, назвав его антироссийским и направленным против свободы слова.

Тогда Конституционный суд Молдовы временно отстранил от должности президента Игоря Додона, позволив правительству ввести в действие закон.