Горбачев заявил, что ОБСЕ не обеспечивает безопасность в мире

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал RT.

"Я бы не сказал "бессмысленная"… Вот же сейчас они там в Украине топчутся, смотрят их наблюдатели и так далее. А речь идет о другом. Мы ведь с американцами и европейцами о какой безопасности говорили — от Бреста и до Ванкувера. Причем, имелось в виду, что она охватывает европейские страны плюс Канаду и Америку", — сказал Горбачев.

По его мнению, этому органунужно было дать самые большие права, — "чтобы он мог любого остановить и на любой стадии вмешаться в процесс, если он приобретает опасный характер".

Читайте такжеГорбачев обвинил США в «триумфализме» и развязывании Холодной войны

"Тут контроль был бы всегда… Там, где ядерное оружие, контроль и ответственность должны быть очень высокие. Надо опять вернуться к этому. Надо строить единую Европу, европейский дом. А мы в европейском доме, а с нами выясняют отношения", — заявил экс-президент СССР.