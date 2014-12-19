Горбачев заявил, что ОБСЕ не обеспечивает безопасность в мире
Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что миссия ОБСЕ не выполняет тех функций контроля за безопасностью, которые должна была бы выполнять.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал RT.
"Я бы не сказал "бессмысленная"… Вот же сейчас они там в Украине топчутся, смотрят их наблюдатели и так далее. А речь идет о другом. Мы ведь с американцами и европейцами о какой безопасности говорили — от Бреста и до Ванкувера. Причем, имелось в виду, что она охватывает европейские страны плюс Канаду и Америку", — сказал Горбачев.
По его мнению, этому органунужно было дать самые большие права, — "чтобы он мог любого остановить и на любой стадии вмешаться в процесс, если он приобретает опасный характер".
Читайте такжеГорбачев обвинил США в «триумфализме» и развязывании Холодной войны
"Тут контроль был бы всегда… Там, где ядерное оружие, контроль и ответственность должны быть очень высокие. Надо опять вернуться к этому. Надо строить единую Европу, европейский дом. А мы в европейском доме, а с нами выясняют отношения", — заявил экс-президент СССР.