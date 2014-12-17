Миссия ОБСЕ на Донбассе заявляет о ротации представителей Украины и России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.

Согласно сообщению, 16 декабря в штабе Объединенного (общего) центра по контролю и координации в Дебальцево Донецкой области специальная мониторинговая миссия встретила украинского генерал-майора Александра Розмазнина и российского генерал-майора Александра Вязникова.

”Это было официальное представление между специальной мониторинговой миссией и вновь прибывшими украинским и российским генералами, согласно объявленному плану ротации”, - говорится в сообщении.

Оба генерала сообщили, что Объединенный центр по контролю и координации будет акцентировать внимание относительно появления фактов нарушения режима прекращения огня. Также отмечается, что генералы обсудили отсутствие доверия между всеми сторонами по перемещению и проверке (верификации) в отношении отвода тяжелого вооружения.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ попала под обстрел боевиков возле донецкого аэропорта

Согласно предварительной информации, которую предоставили миссии ОБСЕ представители Объединенного центра по контролю и координации, ротация российских представителей была проведена 15 декабря, в то время как частичная ротация украинских запланирована на 23 и 25 декабря.

Как сообщал УНИАН, ранее российскую сторону в совместном центре по наблюдению за соблюдением режима прекращения огня представлял российский генерал-лейтенант Александр Ленцов, а украинский генерал-лейтенант Вооруженных сил Владимир Аскаров.